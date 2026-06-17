Nürnberg lässt Biron ziehen

Nach einem Jahr bricht Mickaël Biron (28) seine Zelte beim 1. FC Nürnberg schon wieder ab. Die Franken parken den Mittelstürmer in der kommenden Saison in der Türkei. Mit Zweitliga-Aufsteiger Batman Petrolspor wurde zudem, so ist zu vernehmen, eine Kaufoption vereinbart.

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ℹ Mickael #Biron wechselt auf Leihbasis in die Türkei.



Alles Gute für dich, Micka! 🙏



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Biron war im vergangenen Sommer für rund 800.000 Euro von RWDM Brüssel zum FCN gewechselt, konnte die Erwartungen jedoch nicht erfüllen. Sportvorstand Joti Chatzialexiou erläutert: „Für alle Seiten war der Wechsel von Mickaël bisher alles andere als zufriedenstellend. Er hat in Nürnberg nie wirklich Fuß gefasst. Wir hoffen, dass ihm das in der Türkei besser gelingen wird. Für seine Zeit in Batman wünschen wir ihm alles Gute.“