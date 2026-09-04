BVB: Ganz bittere Pille für Can

In der kommenden Woche startet die Champions League-Saison. Borussia Dortmund trifft zum Auftakt am Dienstag (21 Uhr) auf den FC Villarreal. Über Nacht haben die Schwarz-Gelben ihren finalen Kader gemeldet.

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Kapitän Emre Can (32) hat es etwas überraschend nicht in die 24-köpfige Auflistung geschafft. Der Defensivspezialist hatte sich im Frühjahr das Kreuzband gerissen, sollte im Verlauf der Hinrunde aber wieder eine Option sein.

Darüber hinaus finden sich der schwer verletzte Giannis Konstantelias (23) und Youngster Justin Lerma (18) nicht auf der Liste wieder. Für die K.o.-Runde dürften dann noch einmal drei Spieler nachgemeldet werden.

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Über Lerma sagte Cheftrainer Niko Kovac kürzlich: „Er braucht noch Zeit und das ist ganz normal. Da gibt es Sprachschwierigkeiten. Wenn man ihn sich anschaut, ist er auch noch ein wenig zierlich, da müssen wir etwas an Gewicht draufwerfen beziehungsweise an der Fitness arbeiten.“

Fünf Spieler auf der B-Liste

Jan Luca Riedl (17), Miguel Adje (18), Luca Reggiani (18), Samuele Inacio (18) und Mathis Albert (17) ergänzen das Aufgebot über die sogenannte B-Liste, auf der ein Spieler laut UEFA-Regularien eingetragen werden kann, „wenn er am oder nach dem 1. Januar 2005 geboren wurde und seit seinem 15. Geburtstag während zwei aufeinander folgenden Jahren ununterbrochen bzw. während insgesamt drei aufeinander folgenden Jahren mit einer Unterbrechung von maximal einem Jahr für eine Ausleihe an einen Verein desselben Verbands für den betreffenden Verein spielberechtigt war“. Ansonsten gibt es keine Überraschungen im schwarz-gelben Königsklassen-Kader.