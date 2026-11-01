Causa Karl: Eberl kontert Ballack

Max Eberl hat auf die Aussagen von Michael Ballack, der die Kritik der Verantwortlichen des FC Bayern an seinem Klienten Lennart Karl monierte, reagiert. „Ehrlicherweise finde ich es schwierig, wenn man über die Medien jetzt so eine Diskussion führt. Hat er das als DAZN-Experte oder als Berater des Spielers gesagt? Das weiß ich jetzt nicht genau“, erklärte Bayerns Sportvorstand am Samstagabend bei ‚Sky‘. Eberl betonte mit Blick auf Karl: „Wir haben ihn als ein großartiges Talent in der letzten Saison gesehen, der eine fantastische Entwicklung genommen hat, der nicht umsonst in London beim Ballon d’Or unter den Newcomern des Jahres saß, was uns total gefreut hat. Er hat als junger Mensch die WM verpasst. Dann kommt er zurück. Es war kompliziert für ihn.“

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„Wir, die im Sport tätig sind, wussten: So eine Entwicklung kann auch mal eine Delle haben. Sie geht nicht nur gerade nach oben. Und nichts anderes haben wir gesagt. Wir haben zu den Leistungen, die er gegen Freiburg und gegen Magdeburg gezeigt hat, gesagt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Und wir sind beeindruckt, wie dieser junge Mensch jetzt auch das zur Seite schiebt“, so der Bayern-Boss weiter. Zur Einordnung: Eberl und Uli Hoeneß hatten Karls Außendarstellung zuletzt öffentlich bemängelt. Daraufhin warf Ballack den Münchnern vor, sie würden Karl „zur Zielscheibe erklären“. Der Ex-DFB-Kapitän nahm den 18-Jährigen mit weiteren Aussagen in Schutz.