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Bundesliga

SGE: Simoni trainiert schon bei neuem Klub

von Dominik Sandler - Quelle: Blick
1 min.
Simon Simoni im Tor des 1. FC Kaiserslautern @Maxppp

Nach dreieinhalb Jahren bei Eintracht Frankfurt endet die Zeit von Simon Simoni in Hessen voraussichtlich in diesem Sommer. Laut dem ‚Blick‘ trainiert der 22-Jährige schon beim FC Luzern und soll sich beim Schweizer Erstligisten für eine Anstellung empfehlen. Luzern ist auf der Suche nach einem Ersatz für Pascal Loretz (23), der sich Hannover 96 angeschlossen hat.

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Für Simoni würde der Schweizer Zeitung zufolge nur eine geringe Ablöse fällig werden. Sein Vertrag läuft in einem Jahr aus. In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte die SGE den Albaner erst zum FC Ingolstadt und dann an den 1. FC Kaiserslautern verliehen. Bei beiden Klubs konnte Simoni sich nicht durchsetzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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