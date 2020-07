United-Interesse: Kumpel Lingard lockt Sancho

Eigentlich würde Borussia Dortmund seinen Ausnahmekönner Jadon Sancho gerne halten. Doch ab einer gewissen Summe würde die Vernunft siegen. Michael Zorc betont nicht umsonst: „Wenn Jadon geht, besteht Handlungsbedarf.“

Hartnäckigster Bewerber ist seit Monaten Manchester United. Bei den Red Devils spielen mit Marcus Rashford (22) und Jesse Lingard (27) zwei von Sanchos allerbesten Kumpels. Letzterer hat nun zum wiederholten Male öffentlich um den BVB-Star geworben.

Gegenüber dem ‚Manchester Evening Standard‘ sagt Lingard: „Jadon ist ein brillanter Spieler.“ Ob er am Ende zu United wechselt, liege „ganz offensichtlich an ihm.“ Das ist zwar nur die halbe Wahrheit, denn das letzte Wort hat mit Blick auf die Ablöse Borussia Dortmund – aber die Worte legen den Verdacht nahe, dass sich Sancho selbst offenbar noch nicht entschieden hat, für welchen Klub er in der kommenden Saison zaubern möchte.

Sancho vermeidet BVB-Bekenntnis

Bis 2022 ist der 20-jährige Engländer noch an Schwarz-Gelb gebunden. Erst in einem Jahr besteht also akuter Handlungsbedarf. Bis dahin ist die BVB-Schmerzgrenze von rund 120 Millionen Euro in Stein gemeißelt. Und es wäre doch eine große Überraschung, sollte United in Zeiten der Corona-Pandemie eine solche Unsumme auf den Tisch legen.

„Es ist schwierig zu sagen. Das ist die Zukunft. Man weiß nie, was passieren könnte, also werden wir abwarten und schauen“, ließ Sancho selbst zuletzt verlauten. Erst einmal muss man ohnehin abwarten, ob Manchester den Sprung in die Champions League schafft. Einen Spieltag vor Schluss liegt das Team von Ole Gunnar Solskjaer auf Rang drei, kann aber theoretisch noch von Chelsea und Leicester City abgefangen werden. Erst im Anschluss ist zumindest halbwegs abzusehen, welches Budget den Red Devils zur Verfügung steht.