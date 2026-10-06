Bayern macht mit Kane alles klar – jetzt muss Olise folgen

Michael Olise (24) ist längst in der absoluten Spitze des Weltfußballs angekommen. In der Länderspielpause stellte der feine Linksfuß sein Können einmal mehr unter Beweis, stach im Starensemble der Franzosen mit sechs Scorerpunkten (vier Tore, zwei Vorlagen) als Unterschiedsspieler heraus.

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Exceptional 𝐧𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫𝐬 from an exceptional 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 – Michael Olise in 2026/27 so far! ✨ https://t.co/hMtSAXCAvz — FC Bayern München (@FCBayern) October 6, 2026

Kein Wunder also, dass es sämtliche Topklubs – allen voran Real Madrid und der FC Liverpool – auf den Superstar des FC Bayern abgesehen haben. Und Olise selbst kann sich eine neue Herausforderung prinzipiell vorstellen. Die anvisierte Vertragsverlängerung könnte für den FCB entsprechend ein schweres Unterfangen werden.

Aktuell verfügt der Rechtsaußen, der auch auf der Zehn agieren kann, an der Säbener Straße über ein bis 2029 datiertes Vertragsverhältnis. In München soll er zeitnah zum Topverdiener aufsteigen. Knackpunkt stellt womöglich eine von der Spielerseite geforderte Ausstiegsklausel dar.

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Mit Kane und Olise zum CL-Titel?

Gut für den Rekordmeister, dass mit einem anderen Leistungsträger so gut wie alles klar ist. ‚Sky‘ berichtete am gestrigen Montag von einem Durchbruch in den Verhandlungen mit Torjäger Harry Kane (33). Im Raum steht ein neues Arbeitspapier bis 2029. Dass der Engländer (124 Länderspiele) dem FCB die Treue schwört, sollte von den Vereinsbossen als Initialzündung für die Verhandlungen mit Olise genutzt werden.

Denn das Offensiv-Duo kann durchaus den Grundstein für nationale wie auch internationale Titel bilden. Diesem Umstand ist sich vermutlich auch Sportvorstand Max Eberl bewusst, der zeitnah die Verhandlungen mit dem Olise-Lager aufnehmen will. Und mit dem bevorstehenden Kane-Deal ein sehr gutes Argument auf seiner Seite hat.