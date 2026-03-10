Berater-Wechsel: Neue heiße Fährte bei El Mala

Said El Mala gehört zu den aufregendsten Spielern der laufenden Bundesligasaison. Der Offensivspieler avancierte streckenweise fast schon zur Lebensversicherung des 1. FC Köln. Für einen Sommerwechsel gibt es längst zahlreiche Interessenten. Jetzt erhalten die Spekulationen neue Nahrung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem ‚kicker‘ ist zu entnehmen, dass El Mala seine Berater gewechselt hat. Wurde er bislang noch von einem Agenten aus dem Kölner Umland, der für die Agentur FootfeelISM arbeitet, vertreten, beraten zukünftig Mutter Sabrina und Vater Mohammed den Shootingstar.

Der Nächste bitte

Der Poker um den 19-Jährigen ist längst heißgelaufen. Allen voran Brighton & Hove Albion hat es auf El Mala abgesehen und gab bereits mehrere Angebote ab. Doch auch weitere Vereine von der Insel wie der FC Chelsea werben intensiv um den Rechtsfuß. Dem ‚kicker‘ zufolge ist auch Newcastle United jetzt in das Rennen eingestiegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch in Deutschland ist El Mala begehrt. Der FC Bayern hat den Senkrechtstarter längst auf dem Zettel, zudem beschäftigt sich Borussia Dortmund intensiv mit dem Kölner. Gut für den FC: El Malas Vertrag läuft noch bis 2030 und enthält keine Ausstiegsklausel. Am Geißbockheim dürfte man sich bereits die Finger lecken.