City: Ortega weicht Zukunftsfrage aus

Stefan Ortega hält sich bezüglich eines Abschieds von Manchester City in diesem Sommer bedeckt. Gegenüber ‚Sky Sports‘ sagt der 32-jährige Torhüter: „Es ist zu früh für solche Fragen. Ich kann dazu nichts sagen. Wir stehen vor einer neuen Saison. Es ist also zu früh.“ Seit drei Jahren spielt Ortega die zweite Geige im City-Tor hinter Stammkeeper Ederson (31). Noch ist unklar, ob der Brasilianer die Skyblues verlässt. Für den Fall der Fälle schielt Ortega auf den frei werdenden Platz als Nummer eins.

An City ist der ehemalige Bielefelder vertraglich noch bis 2026 gebunden. Entsprechend lotet Ortega seine unmittelbare Zukunft aus. In den vergangenen Monaten wurde auch über eine Rückkehr nach Deutschland spekuliert. Hauptkandidat auf die Verpflichtung war jedoch Bayer Leverkusen, das mit Mark Flekken (32) jüngst einen neuen Keeper mit Stammplatzansprüchen an Bord holte.