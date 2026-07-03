Schalke: Neue Entwicklungen im Igor-Poker

Der Name Igor Julio (28) bleibt beim FC Schalke 04 ein heißes Thema. Mit dem Innenverteidiger selbst ist sich der Bundesliga-Aufsteiger schon länger einig, in den Gesprächen mit Brighton & Hove Albion ist allerdings bislang nicht der finale Durchbruch gelungen. Die Schalker suchen weiter Wege, um einen Igor-Deal einzutüten.

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Nachdem zuletzt noch von einer möglichen Leihe mit Kaufpflicht die Rede war, verhandeln die Königsblauen laut ‚Sky‘ derzeit mit Brighton über eine Leihe ohne Kaufoption respektive -pflicht. Der Premier League-Klub hoffe so auf eine Marktwertsteigerung des Spielers und einen anschließenden teureren Weiterverkauf.

Drei neue Innenverteidiger für Brighton

Womöglich der entscheidende Kompromiss, den S04 im Poker um den Brasilianer eingehen muss. Die Schalker wollen Igor dem Bezahlsender zufolge bestenfalls schon zum Vorbereitungsstart bei sich haben. Eine Wechsel-Freigabe von Brighton habe Igor aber bis dato noch nicht erhalten, entsprechende Gespräche sollen zeitnah stattfinden.

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Ausreichend Ersatz für Igor, der in der vergangenen Saison ohnehin keine Rolle spielte, hat Brighton unterdessen bereits an Bord geholt. Die Verpflichtungen der beiden Innenverteidiger Pascal Struijk (26/Leeds United) und Michael Svoboda (27/FC Venedig) wurden bereits offiziell verkündet, dazu steht der Königstransfer von Luka Vuskovic (19/Tottenham Hotspur) kurz vor dem Vollzug.

S04-Gerüchte um Mensah

Auf Schalke machen derweil auch Gerüchte über ein Interesse an Linksverteidiger Gideon Mensah (27) die Runde, der nach seinem Vertragsende bei AJ Auxerre ablösefrei zu haben ist. Der Journalist Owuraku Ampofo berichtet, dass der ghanaische WM-Fahrer nicht nur beim 1. FC Köln, sondern auch bei S04 auf der Liste steht. Laut ‚Sky‘ ist allerdings nichts an den Gerüchten dran.