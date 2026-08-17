Ipswich holt Ouattara
Premier League-Aufsteiger Ipswich Town verstärkt sich mit Abdoul Ouattara (20) von Racing Straßburg. Der Ivorer kann sowohl auf beiden Außenverteidiger-Positionen als auch auf dem offensiven Flügel spielen. Er unterschreibt bei Ipswich bis 2031.
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The club is pleased to confirm the signing of Abdoul Ouattara from RC Strasbourg on a five-year deal. ✍️— Ipswich Town (@IpswichTown) August 17, 2026
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