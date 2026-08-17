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Ipswich holt Ouattara

Premier League-Aufsteiger Ipswich Town verstärkt sich mit Abdoul Ouattara (20) von Racing Straßburg. Der Ivorer kann sowohl auf beiden Außenverteidiger-Positionen als auch auf dem offensiven Flügel spielen. Er unterschreibt bei Ipswich bis 2031.

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