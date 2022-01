Brighton verpflichtet begehrten Kozlowski

Brighton & Hove Albion hat sich im Transferpoker um ein begehrtes Talent durchgesetzt. Kacper Kozlowski (18) wechselt vom polnischen Erstligisten Pogon Stettin zum Premier League-Klub und unterschreibt bis 2026. Zu den Ablösemodalitäten machen die Klubs keine Angaben. Kozlowski wird nach offiziellen Angaben von Brighton für den Rest der Saison an den belgischen Tabellenführer Royale Union Saint Gilloise verliehen.

Kozlowski schrieb im Sommer Geschichte, als er im Alter von 17 Jahren und 246 Tagen für die polnische Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft zum Einsatz kam. Der Mittelfeldspieler wurde damit zum jüngsten Spieler der Turniergeschichte.

Albion are delighted to confirm the signing of 18-year-old Polish international, Kacper Kozlowski from Ekstraklasa side Pogon Szczecin. ✍️



🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️