Lautern schnappt sich Chernev

Der 1. FC Kaiserslautern holt einen neuen Linksverteidiger an Bord. Der Zweitligist leiht Atanas Chernev (23) vom portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora aus. Für den Anschluss besitzen die Roten Teufel dem Vernehmen nach eine Kaufoption. Der bulgarische Nationalspieler (zwei Länderspiele) ist nach Stürmer Norman Bassette (21) der zweite Winterneuzugang bei den Pfälzern.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mit der Verpflichtung von Atanas Chernev ist es uns gelungen, uns in der Defensive mit einem Spieler zu verstärken, der sehr gut in unser gesuchtes Profil passt. Mit ihm gewinnen wir einen talentierten, kopfballstarken und aggressiven Spieler hinzu, der auch aufgrund seiner physischen Voraussetzungen eine Wucht mit sich bringt, die für unser Spiel wichtig ist. Obwohl er primär auf der Innenverteidigerposition zum Einsatz kommt, besitzt er die nötige Flexibilität, um im gesamten Defensivverbund eingesetzt werden zu können“, sagt FCK-Sportdirektor Marcel Klos über den Neuzugang.