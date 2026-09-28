Ruben Loftus-Cheek (30) könnte im nächsten Sommer-Transferfenster nach England zurückkehren. Laut ‚Tuttomercatoweb.com‘ zeigen zahlreiche Klubs aus der Premier League Interesse am Mittelfeldspieler der AC Mailand. Da der Vertrag von Loftus-Cheek 2027 ausläuft, wäre er ablösefrei zu haben.

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Der 30-Jährige war 2023 für 18,9 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Milan gewechselt. Für die Rossoneri absolvierte er bis dato 105 Spiele, in denen er 13 Treffer erzielen und vier Vorlagen verbuchen konnte. In der laufenden Saison kam er in allen Spielen zum Einsatz.