Hertha-Keeper Ernst vor Verlängerung

Hertha BSC steht vor der Vertragsverlängerung mit Keeper Tjark Ernst. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ soll sein bis 2026 laufender Vertrag nochmals ausgedehnt werden. Dies würde dafür sprechen, dass die Hertha langfristig auch mit ihm als Nummer eins plant und Konkurrent Marius Gersbeck (28) nur der Status als Ersatzmann bliebe.

Unter der Anzeige geht's weiter

In dieser Saison blieb Ernst viermal ohne Gegentor und hat damit einen Anteil an der soliden Saison der Herthaner in Liga zwei. Der 21-Jährige war 2022 aus der Jugend des VfL Bochum nach Berlin gekommen.