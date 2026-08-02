200 Millionen: Vier PSG-Transfers brandheiß

Ferran Torres (26/FC Barcelona)

Der spanische WM-Siegtorschütze hat nach FT-Informationen entschieden, zu PSG wechseln zu wollen. In der kommenden Woche stehen Transfergespräche mit Barça an. Die Katalanen fordern ein Jahr vor Vertragsende laut der Sport 55 Millionen Euro für den offensiv flexibel einsetzbaren Torres.

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Maghnes Akliouche (24/AS Monaco)

Dieser Deal ist schon fast fix: Für 50 Millionen Euro schnappt PSG dem Ligakonkurrenten aus Monaco den besten Mann weg. Akliouche kommt als Wunschspieler von Trainer Luis Enrique und soll in der kommenden Woche unterschreiben. Beheimatet ist der Linksfuß auf dem rechten Flügel. Bei der WM war er im Kader der Franzosen.

Mika Godts (21/Ajax Amsterdam)

Das Pendant zu Akliouche ist Godts: Der dribbelstarke Belgier ist Rechtsfuß, kommt aber über links. Sein Berater Niels de Jonck bestätigte bereits, dass Godts nach Paris wechseln will. Die Verhandlungen mit Ajax werden aufgenommen. Im Raum stehen 60 Millionen als Ablöse.

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Zur Einordnung: Die offensive Dreierreihe der Pariser wird sich in den kommenden Wochen stark verändern. Bradley Barcola (23) zieht es womöglich zum FC Liverpool und auch um Ousmane Dembélé (29) ranken sich immer wieder Wechselgerüchte. Gleiches gilt für Eigengewächs Ibrahim Mbaye (18), der unter anderem bei Borussia Dortmund auf dem Zettel steht. Unverkäuflich sind hingegen Khvicha Kvaratskhelia (25) und Désiré Doué (21).

Zion Suzuki (23/Parma Calcio)

Doch nicht nur in der Offensive hält PSG Ausschau nach Verstärkung. Fürs Tor könnte Japans Nummer eins kommen. Parma fordert 38 Millionen Euro. Durchsetzen muss sich der Champions League-Sieger allerdings gegen Mitbewerber Juventus Turin.