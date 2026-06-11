Der Aufenthalt von Javier Fernández beim 1. FC Nürnberg wird um ein weiteres Jahr verlängert. Das berichtet die ‚Bild‘. Der FC Bayern und der Club haben sich demzufolge darauf geeinigt, den 19-jährigen Spanier noch ein Jahr beim Zweitligisten Spielpraxis sammeln zu lassen. Schon in der Rückrunde der vergangenen Saison hatte Fernández auf Leihbasis für Nürnberg gespielt.

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Auch andere Vereine meldeten Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers an. Der Jungprofi hatte aber in Absprache mit den Bayern für Nürnberg plädiert. Bis 2028 ist Fernández vertraglich noch an den Bundesligaprimus gebunden.