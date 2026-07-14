Saad-Transfer auf der Zielgeraden

Elias Saad (26) kehrt dem FC Augsburg in diesem Transferfenster womöglich erneut den Rücken. Der US-amerikanische Journalist Tom Bogert berichtet, dass der Nashville SC intensiv an einer Verpflichtung des tunesischen WM-Fahrers arbeitet. Der Deal befinde sich auf der Zielgeraden.

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Dem Bericht zufolge handelt es sich um eine Leihe mit Kaufoption. Obwohl Saads Vertrag noch bis 2029 Gültigkeit besitzt, hat er in der Fuggerstadt keine Zukunft mehr. Die Rückrunde der vergangenen Saison verbrachte der Flügelspieler auf Leihbasis bei Hannover 96.