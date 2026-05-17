Neuer-Nominierung: Nagelsmann windet sich

Ein mögliches Comeback – und das als Nummer eins – von Manuel Neuer bei der anstehenden Weltmeisterschaft ist derzeit das Medien bestimmende Thema. Dem Vernehmen nach wird der 40-Jährige zwei Jahre nach seinem Rücktritt überraschend wieder in den Kader von Nationalcoach Julian Nagelsmann zurückkehren.

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Die offizielle Nominierung findet am Donnerstag (13 Uhr) statt, am gestrigen Samstagabend war Nagelsmann zum Gespräch im ‚Aktuellen Sportstudio‘ geladen – und eierte mächtig herum. Hatte der Bundestrainer noch in den vergangenen Monaten angesprochen auf die Personalie Neuer stets angemerkt, dass dieser ja zurückgetreten und daher kein Thema sei, drückte sich der 38-Jährige mehrmals vor einer konkreten Antwort und verwies auf den Termin in vier Tagen.

Finale Gespräche stehen noch aus

„Ich bin natürlich super überrascht, dass die Frage kommt“, sagte Nagelsmann mit einem süffisanten Lächeln und stellte klar: „Ich werde das Gespräch immer zuerst mit dem Spieler führen, es wird immer zuerst der Spieler kontaktiert. Das hat noch nicht stattgefunden.“

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62 Telefonate werde Nagelsmann insgesamt führen. Und zwar mit allen Spielern, „die in meiner Zeit eine tragende Rolle gespielt haben“. Ob Neuer dabei sei? Immerhin steht die langjährige Nummer eins dem Vernehmen nach auf der vorläufigen 55er-Liste. Nagelsmann vielsagend: „Es ist immer die Pflicht, alle Spieler, die infrage kommen, die einen deutschen Pass haben und gesund sind, auf irgendeine Liste zu schreiben und sie zu bewerten. Da stehen auch Spieler drauf, die unter meiner Ära noch gar nicht gespielt haben“, so der Bundestrainer.

Baumann weiß von nichts

Neuer war im abschließenden Spiel seines FC Bayern gegen den 1. FC Köln angeschlagen ausgewechselt worden. Laut der ‚Bild‘ hängt die finale WM-Teilnahme von der Schwere dieser Verletzung ab. Eine erste MRT-Untersuchung am gestrigen Abend habe allerdings ergeben, dass diese eher nicht schwerwiegend ist. Dennoch wolle man die nächsten ein bis zwei Tage abwarten und schauen, wie die Wade reagiert.

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Leidtragender eines DFB-Comebacks des Bayern-Keepers wäre Oliver Baumann, der nach seiner gestrigen Partie mit sichtlicher Anspannung erklärte, dass sein Stand sei, dass er als Nummer eins in die WM gehen werde.

Diese Szene wurde Nagelsmann im ‚Sportstudio‘ vorgespielt, der ungerührt erwiderte: „Ich bin bis zum heutigen Tag sehr fein mit der Kommunikation zu jedem einzelnen Spieler, das möchte ich auch bleiben. Deshalb gehen alle Infos zuerst an die Spieler, ich erinnere an die 62 Telefonate. Dann werdet ihr es alle früh genug erfahren.“