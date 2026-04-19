Barça: Christensen zurück in die Bundesliga?

In den Verhandlungen zwischen dem FC Barcelona und Andreas Christensen (30) lässt eine Einigung weiter auf sich warten. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge hat der Innenverteidiger ein erstes Angebot zur Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags jetzt abgelehnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Barças Offerte sah eine Laufzeit von einem Jahr plus Option auf eine weitere Saison vor. Christensens Nein dürfte aber vor allem auf die massive Gehaltskürzung zurückzuführen sein, die er in Kauf nehmen müsste.

Der verletzungsanfällig Däne fehlt seit Ende Dezember aufgrund einer Bänderverletzung, auch in der Vorsaison kam er fast gar nicht zum Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Christensen hofft laut ‚Mundo Deportivo‘ weiterhin auf eine Verlängerung in Barcelona. Alternativen gibt es aber: Topklubs aus der Bundesliga, Premier League und Serie A sowie zwei La Liga-Vereine sollen Interesse zeigen.