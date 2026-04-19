Menü Suche
Kommentar 1
La Liga

Barça: Christensen zurück in die Bundesliga?

Andreas Christensens Vertrag beim FC Barcelona läuft in zwei Monaten aus. Zieht es den Ex-Gladbacher zurück in die Bundesliga?

von David Hamza - Quelle: Mundo Deportivo
1 min.
Andreas Christensen steht Rede und Antwort @Maxppp

In den Verhandlungen zwischen dem FC Barcelona und Andreas Christensen (30) lässt eine Einigung weiter auf sich warten. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge hat der Innenverteidiger ein erstes Angebot zur Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags jetzt abgelehnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Barças Offerte sah eine Laufzeit von einem Jahr plus Option auf eine weitere Saison vor. Christensens Nein dürfte aber vor allem auf die massive Gehaltskürzung zurückzuführen sein, die er in Kauf nehmen müsste.

Der verletzungsanfällig Däne fehlt seit Ende Dezember aufgrund einer Bänderverletzung, auch in der Vorsaison kam er fast gar nicht zum Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Christensen hofft laut ‚Mundo Deportivo‘ weiterhin auf eine Verlängerung in Barcelona. Alternativen gibt es aber: Topklubs aus der Bundesliga, Premier League und Serie A sowie zwei La Liga-Vereine sollen Interesse zeigen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Bundesliga
Barcelona
Andreas Christensen

Weitere Infos

La Liga La Liga
Bundesliga Bundesliga
Barcelona Logo FC Barcelona
Andreas Christensen Andreas Christensen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert