Barça: Christensen zurück in die Bundesliga?
Andreas Christensens Vertrag beim FC Barcelona läuft in zwei Monaten aus. Zieht es den Ex-Gladbacher zurück in die Bundesliga?
In den Verhandlungen zwischen dem FC Barcelona und Andreas Christensen (30) lässt eine Einigung weiter auf sich warten. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge hat der Innenverteidiger ein erstes Angebot zur Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags jetzt abgelehnt.
Barças Offerte sah eine Laufzeit von einem Jahr plus Option auf eine weitere Saison vor. Christensens Nein dürfte aber vor allem auf die massive Gehaltskürzung zurückzuführen sein, die er in Kauf nehmen müsste.
Der verletzungsanfällig Däne fehlt seit Ende Dezember aufgrund einer Bänderverletzung, auch in der Vorsaison kam er fast gar nicht zum Einsatz.
Christensen hofft laut ‚Mundo Deportivo‘ weiterhin auf eine Verlängerung in Barcelona. Alternativen gibt es aber: Topklubs aus der Bundesliga, Premier League und Serie A sowie zwei La Liga-Vereine sollen Interesse zeigen.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden