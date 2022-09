„Ronaldo bekommt eine Ansage“ | Doppelter Rechtsstreit vorprogrammiert

Eine Frage der Taktik

Cristiano Ronaldo muss gezwungenermaßen doch bei Manchester United bleiben. Trainer Erik ten Hag sieht den portugiesischen Superstar nun in der Bringschuld. Der ‚Daily Star‘ berichtet: „Ronaldo bekommt eine Ansage.“ Es handelt sich zwar nicht um eine direkte Ansage an CR7, jedoch ist die Botschaft des Niederländers klar. So sagte er zum Beispiel auf der Pressekonferenz: „Wir spielen nicht so wie im vergangenen Jahr, es gibt keinen Vergleich.“ Weiter fügt ten Hag an: „Das erfordert Zusammenarbeit und eine bestimmte Positionierung bei und ohne Ballbesitz.“ Sollte sich Ronaldo nicht an die Vorgaben halten, wäre ten Hag bereit, den Superstar auf der Bank schmoren zu lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Transfertheater

Als würde die Ronaldo-Thematik nicht schon genug Ärger bei Manchester United verursachen, gibt es nun Probleme mit Neuzugang Antony. Den Red Devils droht laut dem ‚Daily Mirror‘ ein Rechtsstreit um den Transfer, denn einige Parteien fordern Teile des Kuchens. So beteuert zum einen die Forza Sports Group via Instagram ihre großen Anteile an der Transferabwicklung. Auch Antonys Berater Junior Pedroso preist seinen dominierenden Einfluss am Deal an. Und auch die Sports Entertainment Group, die zuvor schon den Transfer von Erik ten Hag zu United begleitet hatte, will angeblich als entscheidender Faktor fungiert haben. Bei so einer Ausgangslage scheint ein Rechtsstreit-Chaos vorprogrammiert.

Unglücksrabe Griezmann

Der FC Barcelona scheint zurzeit gut in Form, was man zuletzt beim 3:0-Erfolg über den FC Sevilla erneut feststellen konnte. Doch neben dem Platz müssen sich die Katalanen mal wieder mit nicht so schönen Dingen beschäftigen. Antoine Griezmann, der derzeit an Atlético Madrid verliehen ist, soll den Klub endgültig gen Madrid verlassen. Die Rojiblancos versuchen jedoch mit allen Mitteln, die vorher im Leihvertrag festgelegte Kaufpflicht zu umgehen, indem man die ausgehandelten Parameter zu verfehlen versucht. Eine Situation, die den Barça-Bossen gar nicht schmeckt, weswegen diese sich wohl laut mehreren spanischen Medienberichten an einen Rechtsberater gewandt haben, um den Kontrakt nochmals genaustens unter die Lupe zu nehmen. Wie die Causa ausgeht, bleibt offen, in jedem Fall scheint aber der Spieler selbst der größte Leidtragende zu sein.