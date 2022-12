Schalke: Reis ledert gegen Bochum-Verantwortliche

Thomas Reis blickt kritisch auf seine Trennung vom VfL Bochum zurück. „Ich muss immer aufpassen, was ich dazu noch sage, weil ich nicht nachkarten will. Doch Trennungen geschehen oftmals nicht im Guten. Es gibt handelnde Personen beim VfL, mit denen ich nichts mehr zu tun haben will. Sie werden sich denken können, warum“, findet der aktuelle Trainer des FC Schalke 04 im Interview mit der ‚Sport Bild‘ deutliche Worte. Im September war der 49-Jährige nach dreijähriger Tätigkeit beim VfL Bochum entlassen worden.

Die Begleitumstände ärgern Reis nach wie vor: „Weil sie sich nicht an Absprachen gehalten haben und ich zum Schluss der Einzige war, der an den Pranger gestellt wurde. Daraus habe ich meine Lehren gezogen.“ Dass er vor der Trennung geleugnet hatte, bereits Gespräche mit Schalke geführt zu haben, bereut er mittlerweile: „Das war ein Fehler, das sage ich heute ganz deutlich. Wobei ich nicht die Gespräche mit Schalke meine, in die Bochum jederzeit eingeweiht war – obwohl ich zu dieser Zeit keinen langfristigen Vertrag hatte. Leider habe ich dann diese eine Aussage getätigt, die mir prompt auf die Füße gefallen ist.“

