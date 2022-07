Ronaldo-Transfer: Wird es am Ende ausgerechnet Atlético?

Die Klubsuche von Cristiano Ronaldo dauert an. Der FC Bayern sagte dem 37-jährigen Stürmerstar bereits öffentlich ab, der FC Chelsea soll sich ebenfalls aus dem Transferpoker verabschiedet haben. Und so wird das Feld der Klubs, die den Portugiesen haben wollen, sich sein Gehalt leisten und ihm gleichzeitig den gewünschten Champions League-Fußball bieten können, immer kleiner.

Ein Interessent, der zumindest zwei dieser Kriterien erfüllt, ist Atlético Madrid. Die in Spaniens Hauptstadt ansässige ‚as‘ bringt CR7 in ihrer aktuellen Printausgabe mit den Colchoneros in Verbindung. Vor allem Trainer Diego Simeone sei von der Aussicht überzeugt, mit dem Routinier zusammenarbeiten zu können. Intern habe sich der 52-Jährige bereits für Ronaldo starkgemacht und einem Transfer grünes Licht erteilt.

Bevor Atlético aber tatsächlich tätig werden kann, muss der Klub dem Bericht zufolge erst einmal ein paar Spieler verkaufen. Deutlich mehr als 40 Millionen Euro müssten eingenommen werden, um eine Ronaldo-Verpflichtung finanziell möglich zu machen.

Die ‚Marca‘ zeichnet derweil ein noch düstereres Bild der finanziellen Situation der Madrilenen. Stand jetzt sei ein Ronaldo-Transfer für Atlético schlicht „finanziell nicht umsetzbar“, wie es auch auf Funktionärsebene bei den Rojiblancos heiße.

Ronaldo hätte Lust

Und CR7 selbst? Der kann sich laut der ‚as‘ einen Wechsel zu Atlético gut vorstellen. Die Aussicht, im rot-weißen Trikot Champions League spielen zu können, reize Ronaldo sehr. Zudem würde er sich freuen, erneut Madrid seinen Wohnort nennen zu können.

Beim größeren Teil der ortsansässigen Fußball-Fans würde ein Ronaldo-Transfer zu Atlético wohl eine gegenteilige Reaktion hervorrufen. Schließlich stand der 37-Jährige zwischen 2009 und 2018 bei Real Madrid unter Vertrag, feierte dort große Erfolge, gewann allein viermal die Champions League. CR7 im Trikot des Lokalrivalen wäre wohl ein Umstand, der Ronaldos Legendenstatus bei den Königlichen ein paar Kratzer verleihen würde.