Trainersuche: Real plant offizielles Statement

Florentino Pérez erwägt ein öffentliches Statement zur Lage bei Real Madrid. Wie ‚Onda Cero‘ berichtet, denkt der Präsident der Königlichen darüber nach, sich ausführlich zur sportlichen Entwicklung in der laufenden Saison und zur Trainerpersonalie zu äußern: „Unklar ist jedoch, ob es sich um einen Auftritt ohne Fragen, eine Pressekonferenz oder eine Mitteilung in den offiziellen Medien von Real Madrid handeln wird“.

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Aktuell sieht es danach aus, dass die Spanier die Spielzeit titellos beenden, was dem Vereinspatron sauer aufstößt. Die Entlassung von Trainer Álvaro Arbeloa gilt dem Vernehmen nach als beschlossene Sache. Laut ‚ABC‘ will Pérez einen erfahrenen Coach als Nachfolger auswählen, der den Erfolg zurückbringen soll. Der 79-Jährige räume intern ein, dass er sich zuerst bei Xabi Alonso und später bei Arbeloa geirrt hat. Während weiterhin Jürgen Klopp hoch im Kurs stehen soll, sind auch Mauricio Pochettino (USA), Massimiliano Allegri (AC Mailand), José Mourinho (Benfica Lissabon) und Julian Nagelsmann (Deutschland) im Gespräch. Zudem berichtet die ‚Sport Bild‘ vom Interesse an Sebastian Hoeneß.