Der FC Arsenal warb im Sommer offenbar sehr intensiv um die Gunst von Vinicius Junior. Im Gespräch mit ‚Sportsboom‘ bestätigt Michael Yormack, Präsident von Roc Nation Sports International: „Arsenal war sehr stark beteiligt. Sie waren sehr aggressiv.“ Für seinen Klienten war es durchaus eine Option, nach London zu wechseln. „Hat er Arsenal jemals ernsthaft in Betracht gezogen? Ich meine, natürlich. Wenn ein Team wie Arsenal dir den roten Teppich ausrollt und dir das Gefühl gibt, wirklich erwünscht zu sein, dann musst du natürlich zuhören“, so Yormack weiter.

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Am Ende verlängerte Vini seinen Vertrag bei Real Madrid. Die Unterschrift war dem Agenten zufolge eine Herzensangelegenheit: „Vinis Herz schlägt für Madrid, dort wollte er schon immer sein, dort ist er, und dort hofft er auch, den Rest seiner Karriere zu verbringen. Ich glaube, daran gab es nie Zweifel.“ Der neue Kontrakt bindet den brasilianischen Nationalspieler bis 2032 an die Königlichen. „Seine gesamte Karriere bei einem einzigen Verein zu verbringen, dem besten Verein der Welt, das wäre etwas ganz Besonderes“, befindet Yormack.