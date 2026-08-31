Transfer-Hammer: Joselu zurück in die Bundesliga?

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Joselu (36) kehrt womöglich in diesem Sommer in die Bundesliga zurück. Nach Informationen von ‚Sky‘ zeigt Union Berlin Interesse – noch konkreter soll aber die Spur zu Ex-Klub Eintracht Frankfurt sein.

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Die SGE prüfe einen Deal für den morgigen Deadline Day, Gespräche mit dem in Stuttgart geborenen Spanier sollen schon seit Tagen laufen. Neben den Bundesligisten hat laut ‚Sky‘ auch Lazio Rom seine Visitenkarte abgegeben. Joselu ist ablösefrei auf dem Markt, sein Vertrag beim katarischen Verein Al-Gharafa lief Ende Juni aus.

Update (20:11 Uhr): Nach FT-Infos haben der FC Sevilla und der FC Valencia Angebote für Joselu abgegeben. Eine konkrete Offerte aus Frankfurt liegt zur Stunde noch nicht vor. Joselus Präferenz ist eine Rückkehr in die Bundesliga.

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Vor seinem Wüsten-Aufenthalt war der Europameister von 2024 unter anderem für Real Madrid, Newcastle United, Hannover 96, die TSG Hoffenheim und Frankfurt aufgelaufen. In 79 Bundesliga-Spielen schoss Joselu 22 Tore – kommen bald weitere hinzu?