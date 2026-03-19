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Bundesliga

Brentford wollte Wolfsburgs Souza

von Dominik Schneider - Quelle: kicker
1 min.
Vinicius Souza mit eleganter Ballführung @Maxppp

Im Winter hätte es für Vini Souza vom VfL Wolfsburg die Möglichkeit gegeben, in die Premier League zurückzukehren. Gegenüber dem ‚kicker‘ verrät der 26-jährige Brasilianer, dass der FC Brentford Interesse an ihm zeigte: „Es war Interesse da, das gab mir grundsätzlich erstmal ein gutes Gefühl.“ Der Sechser entschied sich jedoch für einen Verbleib – auch weil die Wölfe ihn behalten wollten.

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Dass er sich immer häufiger auf der Bank wiederfand, regte Souza zum Nachdenken an. „Ganz ehrlich: Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, was hier passiert und warum ich auf einmal keine Chance mehr bekommen habe. Es war hart für mich: Erst habe ich nicht auf meiner Position gespielt, dann habe ich irgendwann gar nicht mehr gespielt“, resümiert der Rechtsfuß. Unter Neu-Trainer Dieter Hecking will er aber voll angreifen: „Er gibt mir Vertrauen. Er sagt mir, dass meine Saison jetzt beginnt. Natürlich wächst dadurch mein Selbstvertrauen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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