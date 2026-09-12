Der FC Augsburg muss voraussichtlich nicht mehr allzu lange auf Leistungsträger Anton Kade (22) verzichten. „Es gibt bei Muskelverletzungen verschiedene Gradstufen. Es ist erstmal nicht so dramatisch langfristig gesehen“, erklärte Sportdirektor Benjamin Weber vor der Partie gegen Bayer Leverkusen bei ‚Sky‘.

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Mit drei direkten Torbeteiligungen aus den ersten beiden Pflichtspielen der Saison zählt Kade beim FCA zu den Leistungsträgern. Man wolle nun „von Tag zu Tag“ bewerten, wann der schnelle Rechtsfuß wieder ins Training einsteigen kann.