Die Vertragssituation von Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz bestimmt beim SV Werder Bremen dieser Tage die Schlagzeilen. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ kündigt der 45-Jährige, dessen Kontrakt im Sommer 2027 endet, zeitnahe Gespräche an: „Wir haben uns darauf verständigt, nach der Mitgliederversammlung am 15. November zu sprechen. […] Grundsätzlich weiß ich, was ich an Bremen habe. […] Trotzdem ist es legitim, dass ich mir auch meine Gedanken mache, wie es für mich persönlich weitergeht“, so Fritz.

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Zuletzt hatte eigentlich einiges auf eine Verlängerung hingedeutet. Doch der ehemalige Werder-Profi erklärt: „Es bleibt wenig Zeit für die Familie. Darum stellt man sich schon mal die Frage, ob vielleicht ein Zeitpunkt kommen könnte, um mal eine Pause zu machen.“ Vor allem in der vergangenen Saison hatte Fritz für seine Transferpolitik und Versäumnisse viel Kritik einstecken müssen. Aktuell läuft es für den SVW herausragend – entsprechend hat sich auch das Standing des Geschäftsführers verbessert.