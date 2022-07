RB Leipzig: Seit Wochen Kontakt zu Werner

RB Leipzig beschäftigt sich offenbar schon seit einiger Zeit mit einer Rückholaktion von Timo Werner. Laut der ‚Leipziger Volkszeitung‘ besteht bereits seit Wochen Kontakt zwischen Klubchef Oliver Mintzlaff und dem deutschen Nationalspieler. Die Lokalzeitung berichtete bereits vor wenigen Tagen, dass der 26-jährige Stürmer gerne nach Leipzig zurückkehren würde.

2020 war Werner von RB zum FC Chelsea gewechselt. Mittlerweile beschäftigt sich der gebürtige Stuttgarter mit einem Abschied von den Blues. Unter Thomas Tuchel kommt er nur sporadisch zum Einsatz. Gerade in Hinblick auf die anstehende WM in Katar strebt Werner mehr Spielpraxis an.