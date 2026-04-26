Brügge jagt Italo-Youngster

Club Brügge zeigt großes Interesse an Mattia Zanotti vom FC Lugano. Wie Transferexperte Sacha Tavollieri berichtet, befinden sich die Belgier bereits im Austausch mit der Spielerseite. Für einen Sommerabgang des 23-jährigen Italieners ruft Lugano eine Ablösesumme zwischen fünf und sechs Millionen Euro auf.

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Zanotti steht seit seinem Wechsel von Inter Mailand 2024 in der Schweiz unter Vertrag. Bei den Narazurri durchlief der Rechtsverteidiger zuvor sämtliche Nachwuchsmannschaften, ehe er nach einer einjährigen Leihe zum FC St. Gallen in Lugano aufschlug. In dieser Spielzeit bringt es der Rechtsfuß auf 30 Pflichtspiele, in denen der italienische U21-Nationalspieler vier Torbeteiligungen beisteuerte. Ob sein bis 2028 datierter Vertrag erfüllt wird oder Zanotti tatsächlich schon im Sommer wechselt, ist noch offen.