Leihabbruch: Schnelle Entscheidung bei Boniface

Die Zeit von Victor Boniface könnte bei Werder Bremen schnell zu Ende gehen. Wie die ‚Deichstube‘ berichtet, erwartet der SVW noch in diesem Kalenderjahr eine Entscheidung des Stürmers bezüglich einer möglichen Operation. Sollte sich der 25-Jährige für einen operativen Eingriff entscheiden, steht die Leihe von Bayer Leverkusen zu Werder vor dem Abbruch.

Die Ärzte von Werder und Bayer raten Boniface inzwischen aufgrund seiner anhaltenden Knieprobleme zu einer OP, die das Saisonaus bedeuten würde. Schon im Sommer hatte Leverkusen dem Nigerianer zu einer Operation geraten, die der Stürmer jedoch abgelehnt hatte. Ein Wechsel zum AC Mailand war aufgrund seiner körperlichen Beschwerden am Medizincheck gescheitert. Bei Werder kam der Angreifer im ersten halben Jahr überhaupt nicht in die Spur und wurde nie richtig fit.

So kam Boniface zwar insgesamt auf elf Partien in der Bundesliga, konnte dabei aber nur zweimal starten. Ein Tor gelang ihm dabei für den SVW nicht, immerhin bereitete er zwei Treffer vor. Gut möglich, dass der einstige Top-Torjäger torlos unters Bayerkreuz zurückkehrt. Dort steht er noch bis 2028 unter Vertrag.