Klopp-Qualitäten: So kann Baur dem DFB helfen

Zweitligafans ist der Name Mika Baur längst ein Begriff. In der vergangenen Saison feierte der 22-Jährige als Stammspieler des SC Paderborn den Aufstieg in die Bundesliga und steuerte vier Tore sowie fünf Vorlagen bei. Den Weg ins deutsche Oberhaus ging der zentrale Mittelfeldspieler jedoch nicht mit: Er entschied sich stattdessen für einen Wechsel auf die Insel zu Celtic Glasgow. Die Schotten überwiesen 6,3 Millionen Euro für die Dienste des Rechtsfußes.

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Bei den Bhoys schlug Baur auf Anhieb ein. In seinen ersten neun Pflichtspielen erzielte der deutsche U21-Nationalspieler bereits zwei Treffer. Schon nach seinem Startelfdebüt schwärmte die ‚Times‘: „Mika Baur wirkt wie ein unerschütterlicher Charakter – Eigenschaften, die Celtic brauchen wird.“

Auch Chefcoach Martin O’Neill stach das Profil des Neuzugangs sofort ins Auge. Im Zuge der offiziellen Transferverkündung fand der 74-Jährige ausschließlich lobende Worte: „Er ist ein Spieler mit hervorragenden Anlagen und großartiger Technik. Mika wird eine wichtige Rolle bei unserem Spielaufbau einnehmen und ist zudem sehr vielseitig einsetzbar.“

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Wie passt Baur zu Klopp?

Dass Jürgen Klopp ein Faible für mental starke Akteure hat, ist bekannt. Baur passt nahtlos in dieses Anforderungsprofil. Zudem bringt er das nötige feine Füßchen mit, um das Geschehen auf dem Platz aktiv zu diktieren. Der DFB-Neuling überzeugt allen voran durch seine Passqualität und die Fähigkeit, den Rhythmus einer Partie zu lenken.

Ist die Zweiteilung des DFB-Kaders durch Jürgen Klopp sinnvoll? Ja, die Vorteile überwiegen Nein, die Nachteile überwiegen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft kam für Baur dennoch genauso überraschend wie für den Rest des Landes. „Er hat zu mir gesagt: ‚Ich war nicht mal Stammspieler in der U21‘“, verriet Klopp auf der Pressekonferenz zur Kaderverkündung mit einem Schmunzeln und begründete die Berufung dann wie folgt: „Er ist kreativ, hat ein tolles Passspiel und eine sensationelle Einstellung.“ Auch für den Schritt nach Schottland gab es ein Sonderlob: „Ich mag solche mutigen Entscheidungen.“

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In Paderborn agierte Baur in der abgelaufenen Spielzeit meist auf der Doppelsechs, tauchte aber auch immer wieder in gefährlichen Abschlusspositionen auf. Ganz ähnlich interpretiert er seine Rolle nun auch beim schottischen Traditionsklub.

Anders als Wuchtspieler wie Felix Nmecha (25) oder Leon Goretzka (31), die in der Nationalmannschaft oft als klassische Box-to-Box-Akteure aufgeboten wurden, besticht der 1,72 Meter große Mittelfeldmann nicht durch Physis. Zwar hilft ihm die Robustheit der schottischen Premiership dabei, körperlich zuzulegen, doch der Edeltechniker ist vor allem als permanente Anspielstation in allen Ballbesitzphasen gefragt.

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Im zweiten DFB-Kader für die anstehenden Länderspiele konkurriert Baur im zentralen Mittelfeld mit Tom Bischof (21), Vitaly Janelt (28) und Platzhirsch Aleksandar Pavlovic (22) um Spielminuten.