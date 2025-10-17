FC Bayern: Hoffnung bei Guerreiro

Der FC Bayern kann im anstehenden Topspiel gegen Borussia Dortmund womöglich doch auf Raphaël Guerreiro zurückgreifen. Wie Trainer Vincent Kompany auf der heutigen Pressekonferenz verriet, kann der 31-Jährige beim heutigen Abschlusstraining mitwirken. „Wenn alles gut läuft, haben wir eine Chance“, so Kompany.

Angesichts der dünnen Personaldecke auf der defensiven Außenbahn wäre eine Kader-Rückkehr von Guerreiro wichtig. Insbesondere, weil sich Josip Stanisic (25) laut Kompany nicht rechtzeitig von seinem Innenbandteilriss im Knie erholt hat. Somit befinden sich mit Konrad Laimer (28) und Sacha Boey (25) nur zwei Außenverteidiger im Münchner Kader. Vielleicht kommt mit Guerreiro immerhin noch eine Alternative dazu.