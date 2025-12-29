Zur Winterpause: Die FT-Topelf der Bundesliga

Der FC Bayern zieht an der Spitze der Liga einsam seine Kreise. Entsprechend stehen mit Dayot Upamecano, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Michael Olise und Harry Kane auch gleich fünf Münchner in der Elf der bisherigen Saison.

Ergänzt wird das Team von Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) und Said El Mala (1. FC Köln), die allesamt als mögliche Sommer-Neuzugänge an der Säbener Straße gehandelt werden. Ebenfalls mit in der FT-Elf: Köln-Keeper Marvin Schwäbe, Leverkusens Spielmacher Aleix García sowie der torgefährliche Mittelfeldmann Christoph Baumgartner von RB Leipzig.

Die Topelf zur Winterpause

Wer war für euch der bislang beste Spieler der Bundesliga-Saison? Harry Kane Michael Olise Joshua Kimmich Alejandro Grimaldo Christoph Baumgartner Nico Schlotterbeck Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die FT-Top-Drei der Bundesliga nach Positionen: