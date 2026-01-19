Bayer: Nächster Klub will Kofane

Neben Real Madrid spielt auch Al Hilal mit dem Gedanken, Senkrechtstarter Christian Kofane von Bayer Leverkusen zu verpflichten. Laut ‚Sport Italia‘ sieht der saudische Klub in dem 19-Jährigen eine Alternative zu Kader Meïté (18) von Stade Rennes, der derzeit als Toptransferziel gilt.

In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Madrid ernsthaftes Interesse an Kofane hat, der im Sommer für 5,25 Millionen Euro vom spanischen Zweitligisten Albacete Balompié an den Rhein gewechselt war. Aus Bayer-Sicht ist Kofane in diesem Winter unverkäuflich, im Sommer wären über 50 Millionen Euro fällig.