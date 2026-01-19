Menü Suche
Kommentar 8
Bundesliga

Bayer: Nächster Klub will Kofane

von Martin Schmitz - Quelle: Sport Italia
Christian Kofane ist einer der Senkrechtstarter der Bundesliga @Maxppp

Neben Real Madrid spielt auch Al Hilal mit dem Gedanken, Senkrechtstarter Christian Kofane von Bayer Leverkusen zu verpflichten. Laut ‚Sport Italia‘ sieht der saudische Klub in dem 19-Jährigen eine Alternative zu Kader Meïté (18) von Stade Rennes, der derzeit als Toptransferziel gilt.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Madrid ernsthaftes Interesse an Kofane hat, der im Sommer für 5,25 Millionen Euro vom spanischen Zweitligisten Albacete Balompié an den Rhein gewechselt war. Aus Bayer-Sicht ist Kofane in diesem Winter unverkäuflich, im Sommer wären über 50 Millionen Euro fällig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (8)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
SPL
Leverkusen
Hilal
Christian Kofane

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
SPL Saudi Pro League
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Hilal Logo Al Hilal
Christian Kofane Christian Kofane
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert