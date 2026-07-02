Die Karriere von Kevin Volland findet ein Ende. Der Stürmer, der in der vergangenen Saison für den TSV 1860 München in Liga drei auf Torejagd ging, verkündet seine Entscheidung über die eigenen Social Media-Kanäle. „Irgendwann muss man eine Entscheidung treffen, die für einen persönlich nicht leicht ist, irgendwann steht das Karriereende vor der Türe, wie es bei mir jetzt der Fall ist“, so der 33-Jährige.

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Nach 16 Jahren im Profifußball ist Schluss für den 15-fachen Ex-Nationalspieler. Während seiner Laufbahn spielte der Angreifer unter anderem für Bayer Leverkusen und die AS Monaco, sammelte dabei 277 Bundesligaeinsätze, 86 Spiele in der Ligue 1 und durfte auch in 17 Mal in der Champions League ran.