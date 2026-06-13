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2. Bundesliga

Transfer-Entscheidung: Reese informiert Hertha

von Remo Schatz - Quelle: Sky
Fabian Reese zeigt nach oben @Maxppp

Der Abschied von Fabian Reese von Hertha BSC steht unmittelbar bevor. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Offensivspieler seinem Arbeitgeber nun mitgeteilt, dass er die Hauptstadt in Richtung VfL Wolfsburg verlassen wird. Zuvor berichtete die ‚Bild‘, dass sich der 28-Jährige mit den Wölfen auf eine Zusammenarbeit verständigt hat.

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Offen ist nach wie vor die Übereinkunft der beiden kommenden Zweitliga-Konkurrenten. Laut dem Bezahlsender sollen die Verhandlungen auch am heutigen Samstag fortgesetzt werden und „die Entscheidung wird zeitnah erwartet“.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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