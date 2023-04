Mbappés großes Ziel

Kylian Mbappé will sich an den Wechselspekulationen um seine Person nicht beteiligen. „Ich habe noch einiges zu erreichen: Die Champions League zu gewinnen. Ich habe schon ein Finale, ein Halbfinale, ein Viertelfinale und ein Achtelfinale erreicht. Ich habe alles erreicht, außer zu gewinnen. Ich hoffe, dass das so schnell wie möglich kommt“, so der Weltmeister von 2018 bei ‚France 3‘.

Auf Nachfrage, bei welchem Verein er den Champions League-Sieg einfahren will, entgegnet Mbappé: „Bei PSG, ich bin Pariser, ich habe einen Vertrag, also ist es PSG.“ Der 24-jährige Franzose schied in dieser Saison im Achtelfinale gegen den FC Bayern aus. Real Madrid, angeblich an einem ablösefreien Mbappé-Transfer 2024 interessiert, siegte derweil am gestrigen Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel mit 2:0 gegen den FC Chelsea.

