Nach Traumdebüt für Villa: Findet Coutinho zu alter Stärke?

Es war die 68. Spielminute in der Partie Aston Villa gegen Manchester United. Die Red Devils lagen 2:0 in Führung und Villa-Trainer Steven Gerrard zog mit der Einwechslung von Philippe Coutinho seinen letzten Trumpf. Der Neuzugang vom FC Barcelona sollte für frischen Wind sorgen, um am Ergebnis noch etwas zu drehen.

Nach einem Doppelpass mit Carney Chukwuemeka drang Coutinho in den Strafraum ein und legte die Kugel quer auf Jacob Ramsey (77.), der aus zehn Metern zum Torerfolg kam. Nur vier Minuten später lieferte Ramsey Coutinho den Ball mustergültig mit einem scharfen Pass auf den langen Pfosten, so dass Cou die Kugel aus kurzer Distanz zum Ausgleich einnetzte.

Die Erwartungen der Fans an den Brasilianer waren sehr hoch, wurden aber höchstwahrscheinlich erfüllt. Ein rundum gelungenes Debüt für den 29-Jährigen im Villa Park. Neben seinem Assist und dem Treffer nahm Coutinho außerdem an einigen guten Spielzügen teil. Es wirkte als wäre er schon länger im Team und Teil der Mannschaft – große Eingewöhnungsschwierigkeiten scheint es nicht zu geben.

In der Premier League zu Hause

Für Coutinho ist es nun wichtig, seinen starken Start zu mit konstant guter Leistung zu bestätigen. In Barcelona wurde er nie vollends glücklich. Die schwere Last von 135 Millionen Euro Ablöse, einige lästige Verletzungspausen und die Anpassung an den spanischen Fußball hinderten Coutinho daran, sein volles Potenzial zu entfalten.

In der Premier League fühlt er sich jedoch zu Hause. Seine stärkste Karrierephase hatte der Rechtsfuß beim FC Liverpool. Beim FC Barcelona oder bei seiner Leihe zum FC Bayern konnte er an seine Zeit an der Anfield Road nicht anknüpfen. Sein erster Einsatz für Villa war vielversprechend und könnte für Coutinho gleichbedeutend mit einem Neustart sein.

Bedenkt man, dass der kreative Tempodribbler bezüglich seiner Fitness noch Luft nach oben hat und seine Teamkollegen von Trainingseinheit zu Trainingseinheit immer besser kennenlernen wird, könnte man fast davon ausgehen, dass bald schon der alte Coutinho zu sehen sein wird. Allerdings muss der Nationalspieler seine Leistung vom Samstagnachmittag bestätigen – und Konstanz suchte man in den vergangenen Jahren vergeblich bei Coutinho.