Avancen für Davies

Die nordamerikanische MLS würde Alphonso Davies mit offenen Armen empfangen. Im Interview mit der ‚Abendzeitung‘ sagt Dan Courtemanche, der Vizepräsident der Liga: „Ich würde mir wünschen, dass er zurückkommt. Er ist ein wundervoller Mensch. Ich liebe es, ihm beim FC Bayern zuzuschauen.“ Da die Münchner in Nathaniel Brown (22) einen neuen Linksverteidiger verpflichten wollen, könnte Davies in der Hierarchie abrutschen. Ein Abgang – vor allem zurück in die MLS – ist zum jetzigen Zeitpunkt dennoch unrealistisch.

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Vor sieben Jahren war Davies von den Vancouver Whitecaps zu den Bayern gewechselt. Aktuell bereitet sich der 25-Jährige mit der kanadischen Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vor. Aufgrund einer Muskelverletzung absolviert er aktuell noch ein Rehaprogramm. Laut dem ‚kicker‘ hofft man beim FCB sogar, dass er bei einem Gruppen-Aus des Gastgeberlandes nicht zum Einsatz kommt. Zu groß sei die Sorge einer Folgeverletzung.