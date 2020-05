Topklubs begehren Sevilla-Talent Talaverón

Einige der besten europäischen Vereine befinden sich im Duell um eines der größten Talente Spaniens, Diego Fernández Talaverón. Laut der Zeitung ‚ABC‘ ist der 18-Jährige aus der Jugend des FC Sevilla den Scouts des FC Barcelona, Real Madrid, Ajax Amsterdam und einigen anderen Vereinen aus der Premier League längst ein Begriff.

Besonders Ajax interessiere sich für den Stürmer aus Almería, der in dieser Saison mit 22 Treffern in 22 Spielen Torschützenkönig in der nationalen Jugendliga wurde.