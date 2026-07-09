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Vierte Leihe? Zwei Interessenten für Zaragoza

von Dominik Sandler - Quelle: Mundo Deportivo
Bryan Zaragoza nach einem Tor für Spanien @Maxppp

Zwei neue spanische Klubs preschen bei Bryan Zaragoza vor. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, sind Deportivo Alavés und der FC Sevilla ins Rennen um den 24-Jährigen vom FC Bayern eingestiegen. Im Gespräch seien sowohl eine Leihe als auch eine feste Verpflichtung.

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Auch Espanyol Barcelona hatte zuletzt die Fühler nach dem Außenstürmer ausgestreckt. Sollten die Münchner, bei denen der Spanier noch bis 2029 unter Vertrag steht, Zaragoza erneut nur vorübergehend parken, wäre es die vierte Leihe binnen drei Jahren. Nach den Stationen bei CA Osasuna, Celta Vigo und der AS Rom könnte es jetzt erneut nach Spanien gehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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