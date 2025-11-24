Von Nübel bis Palhinha: So schlagen sich Bayerns Leihspieler

Maurice Krattenmacher (20/Hertha BSC)

Die Leihe von Maurice Krattenmacher zur Alten Dame verläuft gut. Der gebürtige Münchner sammelt in der Hauptstadt reichlich Einsatzminuten, stand sogar mehrmals in der Startformation und durfte auch beim 1:0-Erfolg am Freitagabend gegen Eintracht Braunschweig 22 Minuten mitwirken. Bei den Scorern hapert es noch ein wenig, bisher steht erst ein Tor und noch kein Assist für Krattenmacher auf dem Notizblock.

João Palhinha (30/Tottenham Hotspur)

Am Mittwochabend treffen die Bayern in der Champions League auf den FC Arsenal (21 Uhr). João Palhinha musste schon am Wochenende gegen die Gunners ran und geriet mit den Spurs unter die Räder. Am Ende gewann Arsenal 4:1. Insgesamt zahlt sich das Leihgeschäft für den portugiesischen Nationalspieler aber aus. Er ist unumstrittener Stammspieler und mit zwei Toren und zwei Torvorlagen auch in der Offensive spürbar angekommen.

Armindo Sieb (22/1. FSV Mainz 05)

Der Durchbruch ist Sieb beim 1. FSV Mainz 05 noch nicht endgültig gelungen. Die Einsatzminuten häufen sich zwar, regelmäßig in der Startelf steht das Offensivtalent aber nicht. Um in Zukunft auch potenziell bei den Bayern Fuß zu fassen, muss der ehemalige U21-Nationalspieler noch einige Gänge hochschalten. Am Freitagabend gegen die TSG Hoffenheim (1:1) saß Sieb 90 Minuten nur auf der Ersatzbank.

Alexander Nübel (29/VfB Stuttgart)

Hinter der Zukunft von Alexander Nübel beim FC Bayern steht ein großes Fragezeichen. Das liegt aber nicht in erster Linie an den Leistungen des 29-Jährigen, sondern an den Plänen von Manuel Neuer. Beim VfB Stuttgart gehört Nübel zu den Leistungsträgern. Am Samstag musste er gegen Borussia Dortmund (3:3) zwar mehrmals den Ball aus dem eigenen Tor fischen, jedoch ging keiner der Treffer auf seine Kappe.

Jonah Kusi-Asare (18/FC Fulham)

Der junge Mittelstürmer war mit der schwedischen U21 unterwegs, spielte hervorragend gegen Nordmazedonien (4:1) und steuerte einen Assist bei. Eine weitere Torvorlage gelang ihm beim 1:0 gegen Armenien. Wichtige Positiverlebnisse für den 18-Jährigen, der beim FC Fulham nicht zum Zug kommt.

Zu Hause gegen den AFC Sunderland hatte Kusi-Asare am Samstag mal wieder einen der besten Plätze im Stadion. Über die volle Spielzeit durfte sich das Sturmjuwel den 1:0-Sieg der Cottagers von der Bank aus ansehen. Das dürfte weder für Bayern noch den jungen Schweden zufriedenstellend sein. Möglicherweise werden alle beteiligten Parteien das Leihgeschäft im Winter nochmal überdenken.

Bryan Zaragoza (24/Celta Vigo)

In München wurde Bryan Zaragoza nach seinem Wechsel nie richtig warm. Dass er sich im Sommer erneut zurück nach Spanien verleihen ließ, wundert daher kaum. Bei Celta Vigo hat der 24-Jährge aber auch noch reichlich Luft nach oben. Obwohl er viel spielt, steht nach zwölf Spielen noch kein Scorerpunkt für ihn zu Buche.

Auch beim 1:0-Auswärtssieg gegen Deportivo Alavés stand Zaragoza 83 Minuten auf dem Rasen, steuerte aber nichts Zählbares zum Erfolg bei. Dass der flinke Dribbler in Zukunft nochmal beim deutschen Rekordmeister angreifen darf, ist nahezu ausgeschlossen.

Arijon Ibrahimovic (19/1. FC Heidenheim)

Der offensive Mittelfeldspieler feierte sein Debüt in der U21-Nationalmannschaft beim 6:0-Sieg gegen Malta. In der Bundesliga hieß Heidenheims Gegner am Samstagnachmittag Borussia Mönchengladbach. Gegen die Fohlen (0:3) sah der Tabellenletzte der Bundesliga aber kein Land. Nach einer Stunde und einer durchwachsenen Leistung wurde Ibrahimovic ausgewechselt.

Daniel Peretz (25/Hamburger SV)

Seine Leihe in den hohen Norden hat sich der israelische Nationalspieler mit Sicherheit anders vorgestellt. Gegen den FC Augsburg (0:1) erhielt der Torhüter erneut keine Spielzeit beim Hamburger SV. Auf die Länderspiele für Israel verzichtete der 25-Jährige freiwillig. Anstatt gegen Moldawien (4:1) und Litauen (0:0) zwischen den Pfosten zu stehen, feierte er seine Hochzeit.

Tarek Buchmann (20/1. FC Nürnberg)

Die Leihe nach Franken hat sich für Buchmann bisher nicht ausgezahlt. Dem 20-Jährigen wurde stets nachgesagt, alles mitzubringen, um eine Rolle bei den Bayern zu spielen. Zahlreiche – mitunter schwerwiegende – Verletzungen warfen den 1,88 Meter großen Innenverteidiger aber immer wieder aus der Bahn. Für Nürnberg stand er noch keine Sekunde in der 2. Bundesliga auf dem Feld. Seit dem 3. September laboriert er wieder an einer Blessur, die ihn außer Gefecht setzt.

Lovro Zvonarek (20) & Jonathan Asp Jensen (19) – beide Grasshoppers

Zvonarek wusste bei der kroatischen U21 zu überzeugen, führte sein Auswahlteam beim 4:0 gegen Litauen sogar als Kapitän auf den Rasen und trug sich in die Torschützenliste ein. Im Topspiel gegen den FC Basel durfte Zvonarek über 90 Minuten im zentralen Mittelfeld ran. Das Spiel endete 1:1, der Kroate war ein belebendes Element im Spiel der Züricher Mannschaft.

Asp Jensen befand sich vor der Länderspielpause im Aufschwung (zwölf Spiele: fünf Tore, vier Assists). Aktuell laboriert er aber an einer Muskelverletzung, stand bei der Partie gegen Basel deshalb auch nicht im Kader.

Noel Aséko (19/Hannover 96)

Für Aséko ging es mit Deutschlands U21-Auswahl gegen Malta und Georgien (2:0). In der zweiten Partie durfte der Youngster eine Viertelstunde ran. In der Liga stand am Samstagvormittag das schwere, aber erfolgreiche Auswärtsspiel beim SC Paderborn (2:0) auf der Agenda.