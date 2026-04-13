BVB verhandelt mit 25-Millionen-Talent

Auch wenn Nico Schlotterbeck (26) seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert hat, müssen sich die Schwarz-Gelben vor allem im Defensivbereich nach Verstärkungen umschauen. Zum einen könnte Schlotterbeck per Ausstiegsklausel doch noch im Sommer abhauen, zum anderen steht der Abgang von Niklas Süle (30) bereits fest.

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Bei der Suche wandeln die Verantwortlichen offenbar wieder auf alten Wegen und fassen Toptalente ins Auge. Laut ‚Maisfutebol‘ steht der BVB sogar schon in Verhandlungen mit einem Innenverteidiger. Dem portugiesischen Fußballportal zufolge versucht die Borussia Ibrahima Ba vom FC Famalicão zu verpflichten.

Konkrete Gespräche haben demnach schon stattgefunden. Der 20-jährige Senegalese steht noch bis 2030 beim Erstligisten unter Vertrag. Die Aktiengesellschaft des Klubs (SAD, Sportgesellschaft auf Aktiengesellschaftsebene) rechnet mit einer Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro plus fünf weitere Millionen, die per leistungsbezogenen Boni hinzukommen könnten, heißt es weiter.

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In der laufenden Spielzeit gehört Ba zu den Leistungsträgern im Team. Seit Mitte Januar spielt der 1,90 Meter große Abwehrspieler durchgehend über die volle Distanz und verpasste keine Minute mehr. Seine konstanten Leistungen haben ihn allerdings auch auf den Zettel von Sporting und Aston Villa katapultiert. Insbesondere die Engländer könnten den Preis nach oben treiben, wenn sie ernsthaft in den Poker einsteigen.