Medien: Rangnick Favorit auf Roma-Posten

Ralf Rangnick könnte seine Funktionärskarriere in Italien fortsetzen. Wie die römische Tageszeitung ‚Il Messaggero‘ berichtet, ist der gebürtige Schwabe Favorit auf die vakante Position des Sportdirektors bei der AS Rom. Neben dem früheren RB-Mitarbeiter wird auch Fabio Paratici gehandelt, der nach einem durchwachsenen Transfermarkt bei Juventus Turin in der Kritik steht.

Mit Rangnick soll sich der texanische Roma-Besitzer Dan Friedkin bereits vor einigen Wochen getroffen und ausgetauscht haben. Der frühere Bundesliga-Trainer wolle aber neben der Sportdirektor-Stelle auch die Position des Trainers übernehmen. Dies würde jedoch die Rolle von Übungsleiter Paulo Fonseca infrage stellen, der eigentlich nicht ausgetauscht werden soll. Erst vor einigen Wochen wurde Rangnick intensiv mit dem AC Mailand in Verbindung gebracht, ein Wechsel zu den Rossoneri kam aber nicht zustande.