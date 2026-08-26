Menü Suche
Kommentar 5
Bundesliga

HSV-Anflug für Vieira

von Dominik Sandler - Quelle: Hamburger Abendblatt
Giorgi Gocholeishvili, Fabio Vieira und Guilherme Ramos (v.l.n.r.) bejubeln ein Tor für den Hamburger SV @Maxppp

Der Hamburger SV gibt bei Fábio Vieira nicht auf. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, ist Direktor Profifußball Claus Costa nach London geflogen und hat sich dort erneut mit dem 26-Jährigen sowie Andrea Berta, Sportdirektor des FC Arsenal, getroffen. Costa habe dabei Vieira zum wiederholten Mal klargemacht, dass der HSV ihn unbedingt festverpflichten möchte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Vorstellungen bezüglich der Ablösesumme liegen die beiden Klubs allerdings nach wie vor weit auseinander. Die Rothosen bieten etwas weniger als zehn Millionen Euro für den Portugiesen, Arsenal hofft, dass noch ein weiterer Interessent deutlich mehr zu zahlen bereit ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Hamburg
Arsenal
Fabio Vieira

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Hamburg Logo Hamburger SV
Arsenal Logo FC Arsenal
Fabio Vieira Fabio Vieira
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert