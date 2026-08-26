HSV-Anflug für Vieira

Der Hamburger SV gibt bei Fábio Vieira nicht auf. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, ist Direktor Profifußball Claus Costa nach London geflogen und hat sich dort erneut mit dem 26-Jährigen sowie Andrea Berta, Sportdirektor des FC Arsenal, getroffen. Costa habe dabei Vieira zum wiederholten Mal klargemacht, dass der HSV ihn unbedingt festverpflichten möchte.

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Bei den Vorstellungen bezüglich der Ablösesumme liegen die beiden Klubs allerdings nach wie vor weit auseinander. Die Rothosen bieten etwas weniger als zehn Millionen Euro für den Portugiesen, Arsenal hofft, dass noch ein weiterer Interessent deutlich mehr zu zahlen bereit ist.