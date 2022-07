Nottingham mischt in Lingard-Poker mit

Nottingham Forest will einen Ligakonkurrenten im Werben um Jesse Lingard (29) ausstechen. Wie der ‚Guardian‘ berichtet, befinden sich die Tricky Trees in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem ablösefreien Offensivakteur, dessen Kontrakt bei Manchester United auslief. Für den 32-fachen englischen Nationalspieler würde der Premier League-Aufsteiger sogar sein Gehaltsgefüge aus dem Gleichgewicht geraten lassen, heißt es im Bericht. Lingard fordert demzufolge ein Salär in Höhe von rund 210.000 Euro pro Woche.

Doch auch West Ham United arbeitet seit geraumer Zeit an einer erneuten Verpflichtung des Engländers. Lingard verbrachte die Rückrunde der Spielzeit 2020/21 leihweise bei den Hammers und überzeugte mit starken Leistungen. West Ham wäre bereit, derartige Summen hinzublättern, schreibt der ‚Guardian‘. Etwaige Verhandlungen kamen jedoch noch nicht zum gewünschten Abschluss, sodass sich Nottingham weiter Hoffnungen macht. Zudem sind der FC Everton, Leicester City, Tottenham Hotspur und Newcastle United in der Verlosung. Das letzte Wort im Bieterwettstreit ist somit noch nicht gesprochen.

Update (14:58 Uhr): Nach Informationen von ‚Sky‘ haben sich Lingard und Nottingham Forest in puncto Gehalt geeinigt. Der künftige Vertrag soll bis 2024 datiert sein, heißt es weiter. West Ham United befindet sich jedoch nach wie vor im Rennen um den Offensivspieler.