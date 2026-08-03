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FT-Kurve Bundesliga

Vier Bundesliga-Transfers vor dem Abschluss

Das Transferfenster in der Bundesliga nimmt Fahrt auf. Vier Deals sind Stand Montagabend auf der Zielgeraden unterwegs.

von Lukas Hörster
1 min.
Orjan Nyland im Trikot der norwegischen Nationalmannschaft @Maxppp

Örjan Nyland (35)

von vereinslos zu RB Leipzig

Norwegens WM-Torwart kehrt nach Leipzig zurück. Nyland stößt in Kürze zum Team, um Péter Gulácsis Posten als Nummer zwei zu übernehmen. Der 36-Jährige zieht weiter zum FC Villarreal.

Miguel Gutiérrez (25)

von der SSC Neapel zu Bayer 04

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Bis zu 30 Millionen Euro macht Leverkusen für den spanischen Linksverteidiger locker. Eine Einigung mit Neapel wurde schon erzielt. Gutiérrez tritt die Nachfolge von Alejandro Grimaldo (30/Atlético Madrid) an.

Giovanni Reyna (23)

von B. M’gladbach zu Racing Straßburg

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Gladbach wird seinen Fehleinkauf wieder los. Die Franzosen zahlen drei Millionen Euro Ablöse. Laut der ‚L’Équipe‘ ist der Deal um den offensiven Mittelfeldspieler beschlossene Sache.

Bara Sapoko Ndiaye (18)

von Gambino Stars zum FC Bayern

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Ndiaye absolviert bereits die Vorbereitung mit den Bayern-Profis. Formal ist seine Verpflichtung aus Gambia aber noch nicht abgewickelt. Unter fünf Millionen Euro Ablöse werden an Bayerns Partnerklub fließen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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