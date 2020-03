Medien: UEFA plant Final-Four im Europapokal

Eigentlich sollte am 30. Mai in Istanbul das Endspiel um den Henkelpott stattfinden. Wegen der Corona-Pause wird daraus aber wohl nichts. Die UEFA sucht nun nach Lösungen, trotzdem noch einen Sieger der Champions League 2019/20 küren zu können. Laut der ‚as‘ läuft es auf ein Final-Four in der türkischen Metropole hinaus.

Der genaue Plan sieht vor, dass die Viertelfinals in nur einer Partie ausgetragen werden, um Zeit zu gewinnen. Die vier Sieger treffen sich dann in Istanbul, um innerhalb von vier Tagen einen Gewinner der Königsklasse zu ermitteln. Das Prozedere in der Europa League soll ähnlich ablaufen. In Danzig würden sich die Halbfinalisten zum Showdown treffen. Die für den Sommer geplante EM könnte im Winter ausgetragen werden.

Am Dienstag beraten die UEFA-Bosse in einer Telefonkonferenz über die Machbarkeit der Pläne. Voraussetzung für die Durchführung ist natürlich, dass der Ball in einigen Wochen wieder rollen kann. Womöglich dann weiterhin vor leeren Rängen. Aber immerhin.