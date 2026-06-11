Harte Kritik an CR7 | Infantino unter Beschuss

Ronaldos vergebene WM-Generalprobe

Portugal gewann seinen letzten Test vor der Weltmeisterschaft zwar mit 2:1 gegen Nigeria, doch dabei stand vor allem eine Szene im Mittelpunkt: Cristiano Ronaldo vergab bereits nach neun Minuten eine Großchance, als er völlig frei vor dem Tor den Ball am Pfosten vorbeisetzte. Für die portugiesische Sportzeitung ‚A Bola‘ war der Auftritt des Kapitäns insgesamt ein Ärgernis. Ronaldo habe „unkoordiniert und frustriert“ gewirkt. Die spanische ‚as‘ erkannte ebenfalls eine „mangelnde Treffsicherheit“ und stellt ernüchtert fest: „Was vor einigen Jahren noch ein sicheres Tor war, ist es jetzt nicht mehr.“

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Doch die Kritik beschränkt sich längst nicht mehr auf einzelne Fehlschüsse. Liverpool-Legende John Barnes stellte im Gespräch mit ‚Talksport‘ Ronaldos grundsätzliche Bedeutung für die portugiesische Nationalmannschaft infrage: „Portugal hat viele gute Spieler, aber je mehr ein einzelner Spieler die ganze Mannschaft dominiert – weil er Cristiano Ronaldo ist, ohne der Cristiano Ronaldo von früher zu sein –, desto weniger wird man das Beste von Bruno Fernandes und anderen Spielern sehen, weil sich alles um Ronaldo dreht. Und ich glaube nicht, dass das hilfreich sein wird.“ Für den ehemaligen englischen Nationalspieler droht ausgerechnet CR7 damit zum Bremsklotz für die portugiesischen WM-Ambitionen zu werden.

WM als „Todesstern“

Wenn FIFA-Präsident Gianni Infantino öffentlich auftritt, wird es oft skurril. Am Tag vor dem WM-Start stellte sich der 56-Jährige erstmals seit drei Jahren wieder den Fragen der Presse und wies dabei Kritik an Ticketpreisen sowie Einreiseverboten rund um das Turnier zurück. Die Reaktionen auf seine Aussagen fielen vernichtend aus.

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So beschreibt der britische ‚Independent‘ Infantinos Ausführungen als „Trumpsches Geschwafel“ und spricht von einem „chaotischen Start in die Weltmeisterschaft“. Der FIFA-Boss sei inzwischen so eng mit dem US-Präsidenten verbunden, „bis hin zu dem Punkt, an dem er tatsächlich wie dieser klingt“. Noch drastischer formulierte es ‚The Athletic‘. Das Onlineportal bezeichnet die WM als „Todesstern“ und zeichnet ein düsteres Bild der Entwicklung des Weltverbands. Für Infantino seien die menschlichen Kosten und Probleme „alles nur Diskussionspunkte, kleine Hürden, die es auf dem Weg zu unserer glorreichen FIFA-Zukunft zu überwinden gilt“.